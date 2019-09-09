Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek. Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor.
KULÜP DOKTORU DEĞİŞTİ
Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.
İZİN GÜNÜ
Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.
Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
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