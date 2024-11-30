Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor! Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 üstün ayrıldı.
Bordo - mavililer maçın henüz 8. dakikasıda Draguş ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise ilk yarının sonunda penaltıdan Florent Hadergjonaj ile devre arasında 1-1 eşitlikle girdi. Galibiyet golünü ise Loide Augusto 50. dakikada kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir 69. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Şenol Güneş'in ekibi 15 puan ile 12. sırada yer aldı. Alanyaspor ise Süper Lig'de 6 maçın ardından üç puan ile tanıştı.