Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor! Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 üstün ayrıldı.

TRABZONSPOR SKORU KORUYAMADI

Bordo - mavililer maçın henüz 8. dakikasıda Draguş ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise ilk yarının sonunda penaltıdan Florent Hadergjonaj ile devre arasında 1-1 eşitlikle girdi. Galibiyet golünü ise Loide Augusto 50. dakikada kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir 69. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ALANYASPOR 6 MAÇ SONRA ÜÇ PUANLA TANIŞTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Şenol Güneş'in ekibi 15 puan ile 12. sırada yer aldı. Alanyaspor ise Süper Lig'de 6 maçın ardından üç puan ile tanıştı.