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Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor! Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 21:04
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Mücadeleye golle başlayan Karadeniz ekibi henüz 8. dakikada Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise ilk yarının sonundan ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor! Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 üstün ayrıldı.

TRABZONSPOR SKORU KORUYAMADI

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Bordo - mavililer maçın henüz 8. dakikasıda Draguş ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise ilk yarının sonunda penaltıdan Florent Hadergjonaj ile devre arasında 1-1 eşitlikle girdi. Galibiyet golünü ise Loide Augusto 50. dakikada kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir 69. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ALANYASPOR 6 MAÇ SONRA ÜÇ PUANLA TANIŞTI

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Bu sonuçla birlikte ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Şenol Güneş'in ekibi 15 puan ile 12. sırada yer aldı. Alanyaspor ise Süper Lig'de 6 maçın ardından üç puan ile tanıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Trabzonspor son dakika
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