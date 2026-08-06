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Trabzonspor'da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park'ta tarihi gece
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Trabzonspor'da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park'ta tarihi gece

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah için bugün Papara Park’ta taraftara açık imza töreni düzenlendi.

Burak Kavuncu

06.08.2026 - 20:41

"TRABZONSPOR İÇİN ÇOK İYİ OLACAKTIR"

Ertuğrul Doğan: "Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz.

Salah, gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak.

Sabah idmandaydım. Çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazi bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum.

Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum.

Bir forma konusu vardı. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip Salah'a forma numarasını vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim.

Benim burada 9. yılım. En iyi öğrendiğimiz şeylerden biri, çok büyük konuşmamak gerekiyor.

Herkesin kafasındaki şu, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefimiz, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek."

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 1

06.08.2026 - 20:33

SALAH TRİBÜNLERİ KAYDEDİYOR

Trabzonspor taraftarlarının coşkusundan etkilenen Mohamed Salah, Papara Park’taki atmosferi cep telefonuyla kayda aldı.

Mısırlı yıldız, bordo-mavili tribünlere hayran kaldı.

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 2

06.08.2026 - 19:56

OLAY PANKART!

Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankart:

"Emek hırsızlarına karşı hakkın savaşı.

Allah'tan başka galip yoktur."

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 3

06.08.2026 - 19:54

ANTRENMANA ÇIKTI!

Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 4

06.08.2026 - 19:44

SALAH İÇİN PAPARA PARK'TA BÜYÜK BULUŞMA

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi şehirde büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldız için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Salah'ın imza törenine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, stat çevresinde toplanmaya başladı.

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 5

06.08.2026 - 19:45

"YA ALLAH, BİSMİLLAH MOHAMED SALAH!"

Yıldız futbolcunun imza törenini bekleyen taraftarlar, tezahüratlarla Papara Park'ta coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Bordo-mavili taraftarların hep birlikte "Ya Allah, Bismillah Mohamed Salah!" sloganı atması dikkat çekti.

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 6

06.08.2026 - 19:46

TRABZONSPOR'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.

Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki dikkat çeken mali detaylar ise şöyle:

Yıllık maaş: 10 milyon euro
İmza parası: Her sezon için 7 milyon euro
Bonuslar: Sözleşmede yer alıyor
Özel ürün payı: Mohamed Salah adına satılacak ürünlerden yüzde 20
Menajerlik ücreti: Oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 7

06.08.2026 - 19:47

TARAFTAR SALAH'I BEKLİYOR

Trabzonspor'un gerçekleştirdiği tarihi transferin ardından gözler Papara Park'taki imza törenine çevrildi. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda Salah'ın bordo-mavili formayla ilk kez taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

Trabzonspor da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park ta tarihi gece 8

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah imza
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Sizler furbolun katilisiniz fb atılan kurşun futbola atılmış kurşundur. Kimin emek hırsızı olduğu GS macın da 4 tane yediniz stadı gülerek terk ettiniz siz den seyırco olmaz
zamanında Pendikspor dan yediğiniz golleri unutma Trabzon Galatasay dan yedi hiç olmazsa karşısındaki Galatasaray di pendikspor mahalle takımı...
Yazık ya, bitik bir topçu için gösterilen şu ilgiye bak. 3. Dünya ülkesiyiz yemin ederim.
seninki kedinin ulaşamadığı ciğere olan hasedi be dostum.içten içe çatladığınız çok belli oluyor malesef...
bu kadar fedekarlik yaptılar hele gol atma geldiğin gibi gidersin
40 milyar euro çöpe
nereye

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