Trabzonspor'da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park'ta tarihi gece

06.08.2026 - 20:41

"TRABZONSPOR İÇİN ÇOK İYİ OLACAKTIR"

Ertuğrul Doğan: "Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz.

Salah, gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak.

Sabah idmandaydım. Çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazi bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum.

Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum.

Bir forma konusu vardı. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip Salah'a forma numarasını vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim.

Benim burada 9. yılım. En iyi öğrendiğimiz şeylerden biri, çok büyük konuşmamak gerekiyor.

Herkesin kafasındaki şu, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefimiz, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek."