Trabzonspor'da Mohamed Salah için büyük imza töreni! Papara Park'ta tarihi gece

06.08.2026 - 20:41
Ertuğrul Doğan: "Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz.
Salah, gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak.
Sabah idmandaydım. Çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazi bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum.
Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum.
Bir forma konusu vardı. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip Salah'a forma numarasını vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim.
Benim burada 9. yılım. En iyi öğrendiğimiz şeylerden biri, çok büyük konuşmamak gerekiyor.
Herkesin kafasındaki şu, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefimiz, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek."
06.08.2026 - 20:33
Trabzonspor taraftarlarının coşkusundan etkilenen Mohamed Salah, Papara Park’taki atmosferi cep telefonuyla kayda aldı.
Mısırlı yıldız, bordo-mavili tribünlere hayran kaldı.
O BİZE, BİZ ONA 😍 pic.twitter.com/dSYIaNjOdl— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
06.08.2026 - 19:56
Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankart:
"Emek hırsızlarına karşı hakkın savaşı.
Allah'tan başka galip yoktur."
06.08.2026 - 19:54
Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı.
06.08.2026 - 19:44
Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi şehirde büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldız için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenleyecek.
Salah'ın imza törenine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, stat çevresinde toplanmaya başladı.
06.08.2026 - 19:45
Yıldız futbolcunun imza törenini bekleyen taraftarlar, tezahüratlarla Papara Park'ta coşkulu bir atmosfer oluşturdu.
Bordo-mavili taraftarların hep birlikte "Ya Allah, Bismillah Mohamed Salah!" sloganı atması dikkat çekti.
06.08.2026 - 19:46
Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.
Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki dikkat çeken mali detaylar ise şöyle:
Yıllık maaş: 10 milyon euro
İmza parası: Her sezon için 7 milyon euro
Bonuslar: Sözleşmede yer alıyor
Özel ürün payı: Mohamed Salah adına satılacak ürünlerden yüzde 20
Menajerlik ücreti: Oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i
06.08.2026 - 19:47
Trabzonspor'un gerçekleştirdiği tarihi transferin ardından gözler Papara Park'taki imza törenine çevrildi. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda Salah'ın bordo-mavili formayla ilk kez taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.
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