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Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi hastaneye kaldırıldı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yeni transfer Majid Hossein takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, pas, dayanıklılık ve yüksek tempolu koşu çalışmaları yaptı.

Antrenman sırasında sağ dizinden uzun süredir tedavi gören Kamil Ahmet Çörekçi, yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet Çörekçi, kulübün sağlık ekipleri tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Bordo-mavililerin yeni transferi İranlı futbolcu Majid Hosseini de sabah gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla ilk kez idmana çıktı.

Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı salonda çalışırken, Burak Yılmaz da ayrı sahada antrenman yaptı.

Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Muhammet Beşir, idmanda yer almadı.

Antrenmanı kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve futbol şube sorumlusu Haluk Şahin de izledi.

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