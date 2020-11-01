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Trabzonspor'da Şota Arveladze iddiası

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 01.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kasımpaşa yenilgisi bardağı taşırdı. Trabzonspor yönetimi İngiliz teknik adamla yollarını ayırdı. Fırtına'da ilk aday ise Şota Arveladze.

Trabzonspor'da Şota Arveladze iddiası

Trabzonspor'da beklenen son... Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından Cuma akşamı da Kasımpaşa’ya 3-1’den 4-3 yenilen bordo mavili takımda İngiliz teknik adam Eddie Newton’un bileti kesildi.

2016-17’den sonra ligde ilk kez üst üste üç maçtan puansız ayrılan Fırtına’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi 48 yaşındaki çalıştırıcı ile dün sabah saatlerinde bir araya geldi ve yollarını ayırma kararını iletti. Akşam saatlerinde de Newton ile sözleşmenin feshedildiği KAP’a bildirildi. Newton’a sözleşme feshi bedeli olarak 333 bin Euro ödenecek.

Bordo-mavili yönetim Newton’un yerine ise ilk olarak eski yıldızları Şota Arveladze’yi düşünüyor. Özbekistan ekibi Pakhtakor’la aralıkta sözleşmesi bitecek olan Gürcü teknik adamla irtibata geçildi. Şota, 2015 Temmuz-Kasım arasında Fırtına’yı çalıştırmıştı.

Ünal Karaman ve Fatih Tekke’nin ismi de masada...

(AKŞAM)

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