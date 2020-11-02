Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği

Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişiminin gündeme geldiği Trabzonspor’da, 3-1 öndeyken 4-3 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim, yeni teknik adam için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavililerde yönetim, teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.

GÜNDEMDE 5 İSİM VAR

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 5 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin özellikle Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen ve henüz bir takımla resmi olarak anlaşmayan Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor’da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi devam eden Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Shota Arveladze de gündemde yer alıyor.