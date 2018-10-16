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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı görüşme odasına

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı görüşme odasına

Trabzonspor’da A Takım'a yükseldikten sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezona beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa’dan transfer teklifleri alan Yazıcı, Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamazken, bunun yanında önemli bir performans düşüklüğü de yaşadı.

YEDEK KULÜBESİNİ GÖRDÜ
Trabzonspor ve A Milli Takım'ın genç yıldızı, hem kendi takımında hem de A Milli Takım'da yedek kulübesini gördü. 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev alırken, son olarak Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan müsabakada ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, sadece 19 dakika sahada kaldı. A Milli Takımın Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise Bosna-Hersek ile oynanan hazırlık maçında ve Rusya ile oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde oyuncuya şans vermedi.

İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI
Trabzonspor, sezon başında Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e jest yaparak ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti. Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf'un ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığında forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir'in maaşı da 2 milyon 750 bin liraya çıkartılmıştı.

KAFASI KARIŞIK
Trabzonspor'un büyük bir umut bağladığı ve alt yapıdan gelecek olan gençlere örnek teşkil etmesi için üzerine titrediği Yusuf Yazıcı'nın bu sıralar kafasının karışık olması başta Ünal Karaman ve yönetimin dikkatini çekmiş durumda. Karaman ile bordo-mavili yönetim, genç isimlerle sürekli görüşerek kendilerine nasihatlarda bulunuyor. Yusuf'un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması farklı yorumların yapılmasına neden olurken, bazı çevrelerin ise Yusuf'a sezon başında yapılan transfer tekliflerini gündeme getirdiği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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