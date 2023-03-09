Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Abdullah Avcı'dan veda konuşması!

Trabzonspor'da görevi bırakan teknik direktör Abdullah Avcı, veda konuşması yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Hep beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar ve bunun karşılığını uzun süre beklenen şampiyonluk ile aldık." dedi.

"HARİKA DUYGULAR YAŞADIK"

Trabzonspor ile çok iyi duygular yaşadığını belirten Avcı, "Harika duygular yaşadık. Buraya gelirken böyle bir hikaye yazacaksın deselerdi herhalde kimse böyle olacağını tahmin etmezdi. Şükürler olsun. Eğer iyi niyetli ve samimi olursan karşılığını da alırsın." diye konuştu.

"YAŞADIKLARIM İÇİN MUTLUYUM"

Yaşadıklarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı, büyük bir camiada bunları yaşadığım için mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması büyük bir örnek." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN BAŞIMIN ÜSTÜNDE"

Avcı ayrıca, "Bu kulüp çok büyük bir kulüp. Enerjisi yüksek, çok büyük bir potansiyeli var. Trabzonspor her zaman başımın üstünde." açıklamasını yaptı.

