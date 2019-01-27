Trabzonspor'dan CAS belgeleri paylaşımı: 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:

“Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"



