Trabzonspor'dan CAS belgeleri paylaşımı: 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.
CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:
“Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"
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