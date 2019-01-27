SPOR

Trabzonspor'dan CAS belgeleri paylaşımı: 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan CAS belgelerini paylaşarak "Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan CAS belgeleri paylaşımı: 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:

“Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Doğan Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yine kafalar stopladı bunların laz kafalılar;)))
tüm ülkedeki spor sever bilir o yılın şampiyonunun kim oldugunu...? gönüllerin ve oynamış oldugu futbol la ülkenin spor severi zaten gönüllerin ve ligimizin şampiyonu ..TRABZON SPOR...dur. bunu u e f a da c a s da isviçre yerel mahkemeleride yani kısaca bizim şarlatan T F F hariç tüm dünya mahkemeleri c a s_ m a s_ f a s_t a s_ t ı s _kısacası tüm mahkemeler trabzon spor şampiyon diyor. u e f a 2 yıl ceza veriyor t f f üç yöneticiye şikeden ceza veriyor ama şampiyon şikeciler ilan ediliyor bu t f f nin vermiş oldugu karara gargalar bile kıçıyla güldüler ilahi adalet bak şikecilerden çıkarıyor
hastır
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Trabzonspor'dan CAS belgeleri paylaşımı: 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi

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