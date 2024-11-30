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Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 21:19
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1-0 öne geçtiği Alanyaspor deplasmanından puansız ayrıldı. Bordo-mavililer, mücadelenin son duraklama dakikalarında Enis Destan ile skoru 2-2'ye getirse de hakem golü geçerli saymadı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir"

Trabzonspor, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, "TFF ve MHK yok hükmündedir" başlığıyla bir açıklama yaptı.

İşte o sözler;

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MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika türkiye futbol federasyonu TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı
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