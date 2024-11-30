Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1-0 öne geçtiği Alanyaspor deplasmanından puansız ayrıldı. Bordo-mavililer, mücadelenin son duraklama dakikalarında Enis Destan ile skoru 2-2'ye getirse de hakem golü geçerli saymadı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında bir açıklama yayımladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.