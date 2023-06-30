SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez Moreno transferi için KAP açıklaması geldi! İşte maliyeti...

Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez Moreno transferi için KAP açıklaması geldi! İşte maliyeti...

30.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde hız kesmeyen Karadeniz ekibi Trabzonspor bir ismi daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer'den yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez Moreno transferi için KAP açıklaması geldi! İşte maliyeti...

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

joaquin-fernandez-moreno

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU...

trabzonspor-joaquin-fernandezi-resmen-acikladi_c2696457

Açıklamada, “Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4’ü oranında ödeme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı!Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı!
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurduFenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu
Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika sezon verildi trabzonspor spor da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti...

Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti...

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

''Bana onu getirin''

''Bana onu getirin''

Cüneyt Çakır'a sürpriz teklif!

Cüneyt Çakır'a sürpriz teklif!

Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Galatasaray'dan Weghorst bombası!

Galatasaray'dan Weghorst bombası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.