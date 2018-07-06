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Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Jose Sosa, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan Artarslan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama!

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan futbolcular Burak Yılmaz, Jose Sosa, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan Artarslan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yaklaşık 10 gün sonra takımla antrenmanlara katılmasının planlandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jose Sosa'ya tedbir amaçlı takımdan ayrı bireysel antrenman programı uygulanmaktadır. İki hafta bireysel antrenman yapacak olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin, testlerin sonucunda takım arkadaşlarıyla çalışmalara katılıp katılmayacağına karar verilecektir. Batuhan Artarslan'ın gelecek hafta idmanlara katılması planlanırken, Fabian Castillo'ya sağ diz iç ve yan bağlar yaralanması tanısı konulmuş, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir."

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