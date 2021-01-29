Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısına moralli çıkıyor. Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine getiren Karadeniz temsilcisi, deplasmanda ise 7 maçtır kaybetmiyor.

En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, dış sahada MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 1-0, Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor'la 1-1, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordo-mavililer, iç sahada 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Trabzon ekibi, rakip ağları 15 kez sarsıp, kalesinde de 15 gol gördü ve 16 puan topladı.

ABDULLAH AVCI İLE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında çıktığı 6 deplasman maçında ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı yönetimindeki bordo-mavili takım, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 3 gole engel olamadı, 14 puan topladı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

