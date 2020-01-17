SPOR
  4. Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti. Bordo-Mavililer, sezon başında Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti.

Bordo-Mavililer, sezon başında Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AYRINTILAR BİRAZDAN


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
'Herkes kendi muhasebesini tutsun''Herkes kendi muhasebesini tutsun'
Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdiHüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Donis Avdijaj

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı

UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'da flaş ayrılık

Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun

'Herkes kendi muhasebesini tutsun'

Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

Fırtına kupada avantajı kaptı

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Trabzonspor'da Onazi ile yollar ayrıldı

Ayrılık resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.