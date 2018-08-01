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Trabzonspor, Eric Ayuk'tan vazgeçti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı.

Trabzonspor, Eric Ayuk'tan vazgeçti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eric Ayuk'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk, transfer görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti.

Eric Ayuk

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Eric Ayuk Trabzonspor

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