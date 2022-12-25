Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşımla hakemleri hedef gösterdi! Ryan Babel'e ceza gelebilir...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hemen ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada ses getirdi.

"TÜRK HAKEMLERİ..."

Derbinin hakemi Halil Umut Meler'i örnek gösterip konuşan Babel, "Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" dedi.

CEZA GELEBİLİR

Sosyal medya hesabından Türk hakemlerini bariz bir şekilde hedef göstererek eleştiren Ryan Babel için hafta içinde PFDK'dan ağır bir ceza gelebilir. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalmıştı.



