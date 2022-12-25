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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşımla hakemleri hedef gösterdi! Ryan Babel'e ceza gelebilir...

25.12.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Galatasaray'ın eski oyuncusu, şu an için ise Eyüpspor'da top koşturan Ryan Babel'den maç sonrasında ilginç bir paylaşım geldi.

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşımla hakemleri hedef gösterdi! Ryan Babel'e ceza gelebilir...
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hemen ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada ses getirdi.

"TÜRK HAKEMLERİ..."

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler'i örnek gösterip konuşan Babel, "Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" dedi.

CEZA GELEBİLİR

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Sosyal medya hesabından Türk hakemlerini bariz bir şekilde hedef göstererek eleştiren Ryan Babel için hafta içinde PFDK'dan ağır bir ceza gelebilir. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalmıştı.


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