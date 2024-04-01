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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri sonrası Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak çok sinirlendi! TFF'yi istifaya davet etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 17:18
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Adana Demirspor başkanlığından sürpriz bir şekilde istifa eden Murat Sancak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklamada bulundu. Sancak açıklamasında TFF ve tüm kurullarını istifaya davet etti. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri sonrası Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak çok sinirlendi! TFF'yi istifaya davet etti

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklamada bulundu.

Murat Sancak, açıklamasında TFF ve tüm kurullarını istifaya davet ettiğini söyledi. Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Güçlünün TFF'si, emirle karar veren disiplin kurulu, çeteleşmiş MHK, adil karar veremeyecek, tahkim, futbolseverler nezdinde yok hükmündesiniz artık."

"KORKAK VE EYYAMCI!"

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"Ben daha önce söylemiştim, seyirci sahaya inmemeli, inerse futbolcu refleks olarak karşılık verir. 4 büyük kulüp için de söylemiştim. Benim görüşüme katılıyorsan, disiplin talimatını değiştirir ondan sonraki olayları o karara göre sonuçlandırırsın. Önceden olmuş bir disiplin suçu öncekiler gibi karara bağlamak ve müteakip eden salı günü sevk ve ilk perşembe günü karar vermek mecburiyetiniz varken, keyfi olarak 13 gün sonra sevk etmek ve üstelik tedbirsiz olarak karar vermeniz, ne kadar korkak ve eyyamcı olduğunuz ortaya çıkmıştır."

"TFF VE TÜM KURULLARI İSTİFA"

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"Misyonunuzu tamamladınız, gitmiyorsanız, sizin yöneticilerinize sesleniyorum, onuru şerefi olan bu yönetimde kalmaz, kalan sizlerde bu trajikomik karara ortaksınız. Fenerbahçe büyük camiadır, onları da töhmet altında bıraktınız, bu yanlış karar da onları rahatsız eder. Fenerbahçe ligden çekilmesin ya da kupa maçını oynasın diye şirinlik yapıyorsanız, ne Fenerbahçe camiası yutar ne de futbolseverler. TFF VE TÜM KURULLARINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUM. Düşün futbol camialarının yakalarından, bütün futbol takımları yöneticilerine bu liglerde figüran olmayın, sesiz kalırsanız, siz de figüran olarak kalacaksınız, BİR FUTBOLSEVER AÇIKLAMASI"

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