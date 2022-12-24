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Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve hangi takımlı? İşte Halil Umut Meler'in hayatı ve biyografisi...

24.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, dev derbiye saatler kala vatandaşlar tarafından merak edildi. Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Medical Park Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus'un çalıştırdığı sarı lacivertliler 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maç aynı zamanda Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un ilk düellosu olacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? İşte Halil Umut Meler'in biyografisi...

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve hangi takımlı? İşte Halil Umut Meler'in hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek liderliğini korumayı hedefliyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, beIN Connect uygulamasının adını TOD olarak değiştirdi. Maç TOD'da ücretsiz yayınlanacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? İşte Halil Umut Meler hakkında merak edilenler...

HALİL

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER'İN KARİYERİ

2013 Türkiye Kupası

2013 - 2018 3. Lig

2014 2. Lig

2014 1. Lig

2015 Süper Lig

2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

UEFA Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Ligi

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