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Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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