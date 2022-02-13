Trabzonspor fırtınası! Bordo mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor’u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Edin Visca'nın golüyle 1-0 ev sahibi takim lehine sonuçlandı. İkinci yarının 67'inci dakikasında Edin Visca şık hareketlerle farkı 2'ye çıkardı. 83'üncü dakikada Konyaspor'da Sokol Cikalleshi, farkı 1'e indiren golü atarken karşılaşma Trabzonspor lehine 2-1 olarak sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yokluğunda, Dorukhan'ı bu mevkiye çekerek orta alanda Bakasetas'a 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde Peres'in yanı sıra sakatlığı devam eden Koita, maç kadrosunda yer almadı. Trondsen, Hüseyin Türkmen gibi oyuncular ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmadı.

HAMSİK YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor'da dün takımla çalışmalara başlayan Marek Hamsik, yedek kulübesinde yer aldı.

En son Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer alan ancak oyuna girmeyen Slovak oyuncu, 2 maç aradan sonra yedek kulübesine dahil edildi.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolundaki önemli karşılaşmada büyük destek verdi.

İKİ KULÜPTEN DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İttifak Holding Konyaspor yönetimine yemek verildi.

Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşen yemeğin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’e Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına plaket hediye edildi.

AĞAOĞLU, DEMİR AİLESİNİ AĞIRLADI

Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir’in ailesini Trabzon’a davet eden başkan Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi konuklarını stadyumda ağırladı.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Trabzonlu Serdar Demir’in eşi, anne ve babası, abisi ve çocukları bu akşamki maçı izlemek üzere Ankara’dan Trabzon’a geldi. Başkan, Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi gerçekleştirilen buluşmada Demir ailesine forma hediye etti.

KONYASPOR'DA AHMET HASSAN 11'DE

İttifak Holding Konyaspor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan forvet oyuncusu Ahmed Hassan, düzelerek 11'de yer aldı.

Bir diğer forvet oyuncu Cikaleshi ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular sahaya "Kendi aşımız kendi gücümüz' İttifak Holding Konyaspor ise kan bağışına dikkat çeken pankart ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca’ya düzgün bir vuruşla Sehic’in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22' dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23' dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29' dakikada Bakasetas’ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43' dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

İKİNCİ YARI

54' İttifak Holding Konyaspor takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

67' Edin Visca ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

70' İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

83' İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi, farkı 1'e indiren golü atıyor.



