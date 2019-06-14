SPOR

Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Son dönemde bünyesinde yetiştirdiği genç isimlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve başarıyı yakalayan Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor kadrosunu genç ve Türk oyuncularla güçlendirmeye hazırlanıyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu Murat Sağlam ile anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti.

58

Yeni sezonda gelecek vadeden isimleri kadroya dahil etmek isteyen bordo mavililerin ilk transferi bonservisi elinde olan genç futbolcu oldu. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor. Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti. İnstagram hesabından Trabzon’a geldiği uçak biletini paylaşan Murat Sağlam için Trabzonspor herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

677


PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Trabzonspor altyapı zenginiTrabzonspor altyapı zengini
Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Murat Sağlam Bundesliga Wolfsburg

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trabzon'da ayrılık açıklandı!

Trabzon'da ayrılık açıklandı!

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'dan transfer

Trabzonspor'un kadro değerinin büyük kısmını altyapı oyuncuları oluşturuyor

Trabzonspor altyapı zengini

Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!

Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor Rodallega ile temasta

Rodallega'nın yeni adresi belli oldu

Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf için Lille’den gelen teklife teşekkür

Ağaoğlu'ndan Yusuf yazıcı teklifine cevap

Trabzon'dan İzlanda maçı için flaş talep

Trabzon'dan İzlanda maçı için flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.