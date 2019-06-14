Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor kadrosunu genç ve Türk oyuncularla güçlendirmeye hazırlanıyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu Murat Sağlam ile anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti.

Yeni sezonda gelecek vadeden isimleri kadroya dahil etmek isteyen bordo mavililerin ilk transferi bonservisi elinde olan genç futbolcu oldu. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor. Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti. İnstagram hesabından Trabzon’a geldiği uçak biletini paylaşan Murat Sağlam için Trabzonspor herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.



