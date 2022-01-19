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Trabzonspor-GZT Giresunspor maçının ardından

19.01.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor bu sezon farklı bir mücadele veriyor. Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor."

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere gelen GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor bu sezon farklı bir mücadele veriyor. Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Karaahmet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımı verdiği mücadeleden dolayı kutladığını belirterek, "Giresunspor bu sezon farklı bir mücadele veriyor. Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor komşumuz, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmiş yoluna devam ediyor. Buradan 1 puan almak bizim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Kaleci Okan Kocuk'un Giresunpor'da kendini bulduğunun altını çizen Karaahmet, "Penaltı verilen pozisyonu yorumcular tartışacaktır. Takdir hakemin ben ve hocam hakemler hakkında konuşmuyoruz. İki penaltı atışını da kurtardı. Kalecimizi tebrik ediyorum. Bu gece aldığımız 1 puan ona yazar. " ifadelerini kullandı.

Transfer yapacaklarını aktaran Karaahmet, "Giresunspor inşallah transfer yapacak. Giresunspor camiası bu konuda üzerine düşeni yapacak. Takımımızın kadro derinliğinde eksiklerimiz var. En kısa zamanda Giresunspor takviyelerini yaparak yoluna devam edecek." diye konuştu.

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