Trabzonspor, ikinci transferini resmen açıkladı! KAP bildirimi...

Transfer haberleri: Trabzonspor Kulübü, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Geride bıraktığımız sezonu La Liga ekibi Real Valladolid'de geçiren stoper oyuncusu Joaquin, 29 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.