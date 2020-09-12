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Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

TRABZON HABERLERİ  | 12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sörloth, önemli maç öncesi ülkesinden henüz dönmedi

Trabzonspor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, eksiklerine rağmen Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı'nın da riske edilmemesi bekleniyor.

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında gol krallığı yaşayan Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ise milli takım kampı için gittiği ülkesinden halen Trabzon'a dönmedi. Kulüp yetkililerinin de golcü oyuncuya ulaşamadıkları belirtildi.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

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