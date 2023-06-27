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Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile anlaştı

27.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile anlaştı
Joaquin Fernandez

Joaquin Fernandez

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Valladolid
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Süper Lig'in 2023-24 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis’in ardından ikinci transferini bitirmeye hazırlanıyor. İspanya ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile prensipte anlaşmaya varılırken oyuncunun 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

CUMA GÜNÜ İDMANA ÇIKACAK

27 yaşındaki sol ayaklı stoper, sözleşme imzalamak üzere yarın akşam İstanbul’da olacak ve 29 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Trabzon’a gelecek. Ön libero mevkiinde de oynayabilen oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak 30 Haziran Cuma günü ilk antrenmana çıkacak.

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