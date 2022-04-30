Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Çakır, sosyal medya hesabından, "Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun bordo-mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im, selam olsun." paylaşımında bulundu.

