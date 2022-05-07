Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular da mobilizasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 9 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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