SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton’un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet’in yerine Diabate’ye görev vermesi bekleniyor.

NEWTON İLE DEVAM KARARI

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Hüseyin, Ekuban

CEZALI: Yok

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Süper Lig ekibinde 2 futbolcunun testi pozitifSüper Lig ekibinde 2 futbolcunun testi pozitif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
''Çok huzurluyum''
''Çok huzurluyum''
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Mehmet Altıparmak: “Göztepe yerde yatmaya gelmiş”
“Göztepe yerde yatmaya gelmiş”
Kasımpaşa'da 2 oyuncunun testi pozitif
Süper Lig ekibinde 2 futbolcunun testi pozitif
Yusuf Erdoğan konuştu: Çok huzurluyum
''Çok huzurluyum''
Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa'dan yeni transfer!
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u iki golle geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.