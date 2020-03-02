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Trabzonspor, kupada 15. kez final peşinde

TRABZON HABERLERİ  | 02.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek bordo-mavililer, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor - İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek kupada 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı.

En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak yarınki rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor.

- 8 kupa şampiyonluğu

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

- Fenerbahçe ile kupa maçları

İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

İki ekip ilk olarak Fenerbahçe'nin kupayı ikinci kez kazandığı 1973-1974 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında 3-2 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak turu geçmişti.

Trabzonspor ise ligde mücadele etmeye başladığı 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-1, sahasında 2-1'lik sonuçla, 1976-1977 sezonunda sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 galip gelerek yarı finale yükselen taraf olmuştu.

1988-1989 sezonunda iki ekip, 6. turda birbirine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olmasına karşın sahasında 3-1'lik galibiyetle bir üst tura çıktı.

1997-1998 sezonundaki eşleşmede rövanş mücadelesi olaylı geçmişti. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenmişti. Trabzon'daki rövanş maçının 78. dakikasında, konuk ekibin teknik direktörü Otto Bariç'e tribünlerden taş atılmış, bunun üzerine sarı-lacivertli ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe hakkında 3-0 hükmen mağlubiyet kararı vermiş ve sarı-lacivertlileri bir yıl kupadan men etmişti. Fenerbahçe, 1998-1999 sezonunda da ceza alarak kupadan bir yıl men edilmişti.

2009-2010 sezonunda iki takım Şanlıurfa'da final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine getirdi.

Son olarak 2012-2013 sezonunda iki takım yine finalde, bu kez Ankara'da karşılaştı. Bu kez sarı-lacivertli takım 1-0'lık sonuçla kupaya uzandı.

- 13. kez karşılaşacak

İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak.

Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

- Kupa maçları

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

1988-89 (6. kademe)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-0

1973-74 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

1974-75 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

1976-77 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-1

1997-98 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0 (Hükmen)

2009-2010 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

2012-13 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

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