Trabzonspor, kupada 15. kez final peşinde

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek kupada 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı. En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak yarınki rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor. - 8 kupa şampiyonluğu Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

- Fenerbahçe ile kupa maçları İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. İki ekip ilk olarak Fenerbahçe'nin kupayı ikinci kez kazandığı 1973-1974 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında 3-2 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak turu geçmişti. Trabzonspor ise ligde mücadele etmeye başladığı 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-1, sahasında 2-1'lik sonuçla, 1976-1977 sezonunda sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 galip gelerek yarı finale yükselen taraf olmuştu. 1988-1989 sezonunda iki ekip, 6. turda birbirine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olmasına karşın sahasında 3-1'lik galibiyetle bir üst tura çıktı. 1997-1998 sezonundaki eşleşmede rövanş mücadelesi olaylı geçmişti. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenmişti. Trabzon'daki rövanş maçının 78. dakikasında, konuk ekibin teknik direktörü Otto Bariç'e tribünlerden taş atılmış, bunun üzerine sarı-lacivertli ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe hakkında 3-0 hükmen mağlubiyet kararı vermiş ve sarı-lacivertlileri bir yıl kupadan men etmişti. Fenerbahçe, 1998-1999 sezonunda da ceza alarak kupadan bir yıl men edilmişti.