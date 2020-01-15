Trabzonspor Marşı Beste Yarışması sonuçlandı

Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü iş birliğinde, TRT'nin desteği ile organize edilen yarışmanın ödül töreni, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

TRT Trabzon Radyosu sunucularından Seza Turgut'un sunduğu törende, jüri tarafından 380 eser arasından seçilen 6 eser, şef Özlem Aydın yönetimindeki Olimbera Voice Çok Sesli Korosu tarafından seslendirildi.

Finale kalan eserlerin seslendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından puanlama yapıldı.

Yarışmada birinciliği kazanan, "Sevdamız Trabzonspor" adlı eserin söz yazarı Gülnaz Yılmaz ile bestecisi İlkay Oğulcan'a 30 bin liralık ödülü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman verdi.

İkinciliği, yarışmaya Danimarka'dan katılan Mesut ve Hüseyin Avni Döner kardeşlerin, "Karadeniz Fırtınası" adlı eseri kazandı. Döner kardeşlere 15 bin liralık ödülü, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yüksel Gülay teslim etti.

Üçüncülüğü elde eden "Asi Kuzeyim" adlı eserin söz yazarı Ömer Topal ile birlikte müziğini yaptığı Erdem Temel'e ise 10 bin liralık ödülünü Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper verdi.

Eserleri ile mansiyon kazanan Muhammet Ali Yılmaz, Nuri Sarp ve Köksal Ayşan'a ise 2'şer bin lira ödül verildi. Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eser sahiplerine toplam 61 bin lira ödül dağıtıldı.

Program, Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci ve Serdar Bali ile organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olanlara plaket takdiminin ardından sona erdi.

