SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, MHK'nin istifasını istedi! "Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı"

Trabzonspor, MHK'nin istifasını istedi! "Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 17:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifasını istedi.

Trabzonspor, MHK'nin istifasını istedi! "Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray maçına çıkmadan önce emeklerinin yine gasp edileceği hissinin sadece kendilerinin değil tüm spor camiasının da beklentisi olduğunu savunarak "Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK FUTBOLU ARTIK SIFIRI TÜKETTİ"

kapak_5468835322_1000x700_false

"Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK’da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz, Yarın herkes için çok geç olacak."

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Asgari ücret teklifi bekleniyor! Tarih belli oldu

Asgari ücret teklifi bekleniyor! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

G.Saray-Trabzon maçı sonrası istifa krizi!

G.Saray-Trabzon maçı sonrası istifa krizi!

Jose Mourinho'nun göz bebeği devre arasında gidebilir! İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'dan fazla teklif yaptı

Jose Mourinho'nun göz bebeği devre arasında gidebilir! İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'dan fazla teklif yaptı

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Takımdan ayrılmak için yönetime şart sundu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.