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Trabzonspor Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i takibe aldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor, L.Varşova’nın savunma oyuncuları Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i takibe aldı.

Trabzonspor Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i takibe aldı

Polonya basını, Trabzonspor’un Legia Varşova’dan Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i istediğini yazdı.

Artur, defansın her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Aslında çıkış bölgesi sağ bek ancak sonrasında stopere evrildi. Pazdan ise defansın merkezi ve ön libero oynayabiliyor. Pazdan’ın mukavelesi 2019’da, Artur’un ise 2020’de sona eriyor. Bordo-Mavililer, bu iki oyuncu için Polonya ekibiyle sıkı pazarlık edecek.

FIRTINA İZİNDE

Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor, yurda döndü. 2 gün izin yapacak oyuncuların bazıları kafileden ayrıldı, 17 oyuncu ise Trabzon’da kaldı. Bordo-Mavililer, yeni sezon çalışmalarına Cuma günü devam edecek. (AKŞAM)

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Trabzonspor Michal Pazdan Artur Jedrzejczyk

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