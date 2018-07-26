Trabzonspor Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i takibe aldı

Polonya basını, Trabzonspor’un Legia Varşova’dan Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk’i istediğini yazdı.
Artur, defansın her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Aslında çıkış bölgesi sağ bek ancak sonrasında stopere evrildi. Pazdan ise defansın merkezi ve ön libero oynayabiliyor. Pazdan’ın mukavelesi 2019’da, Artur’un ise 2020’de sona eriyor. Bordo-Mavililer, bu iki oyuncu için Polonya ekibiyle sıkı pazarlık edecek.
FIRTINA İZİNDE
Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor, yurda döndü. 2 gün izin yapacak oyuncuların bazıları kafileden ayrıldı, 17 oyuncu ise Trabzon’da kaldı. Bordo-Mavililer, yeni sezon çalışmalarına Cuma günü devam edecek. (AKŞAM)
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