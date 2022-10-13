Trabzonspor Monaco maçı hangi, kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Monaco maçı şifresiz canlı izlenir mi?

Trabzonspor Monaco maçının hangi, kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Trabzonspor ve Monaco bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için heyecan giderek artıyor. Akyazı Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. İki takımı ilk karşılaşmasının galibi Monaco olmuştu. İşte Trabzonspor Monacı maçı canlı yayını hakkında bilgiler

TRABZONSPOR MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Monaco maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

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Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak olan Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Akyazı Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda ise Monaco'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün tedavileri devam ederken, kırmızı kart cezalısı Gomez ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

