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Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin transferi için görüşmelere başladı

18.08.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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