Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

Süper Lig’de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada son haftalarda sıkıntılar yaşadı. Bordo mavili takım, özellikle Hatayspor, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yenen son dakika golleriyle puan kayıpları yaşadı.

Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği 25 maçın 18'ni galibiyetle tamamlarken, 5 maçtan beraberlikle ve 2 maçta ise skoru koruyamayarak mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer mağlup konumda olduğu 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Trabzonspor deplasmanda üst üste altıncı beraberliğini elde etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise aldığı beraberliklerle dikkat çekti.