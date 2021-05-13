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Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

13.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı.

Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

Süper Lig’de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada son haftalarda sıkıntılar yaşadı. Bordo mavili takım, özellikle Hatayspor, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yenen son dakika golleriyle puan kayıpları yaşadı.

Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği 25 maçın 18'ni galibiyetle tamamlarken, 5 maçtan beraberlikle ve 2 maçta ise skoru koruyamayarak mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer mağlup konumda olduğu 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Trabzonspor deplasmanda üst üste altıncı beraberliğini elde etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise aldığı beraberliklerle dikkat çekti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 31 maçta 17 galibiyet 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise bu sezon dört maçta skoru koruyamadı. Söz konusu maçta sahasında DG Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış, yine evinde oynadığı Hatayspor karşısında 1-0 öndeyken son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Trabzonspor, deplasmanda ise Galatasaray karşısında 1-0 öndeyken yediği son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezonun son maçında ise 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığı maçlar

Gaziantep FK - Trabzonspor:1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
Trabzonspor-Kasımpaşa:3-4
Trabzonspor- Sivasspor:1-1
Trabzonspor-Hatayspor:1-1
Galatasaray-Trabzonspor:1-1
Konyaspor-Trabzonspor:1-1

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Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor
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