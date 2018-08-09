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Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor çifte ayrılığı duyurdu. Trabzonspor, Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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Trabzonspor Ramil Sheidaev Yüksel Şişman

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