Trabzonspor taraftarı Burak Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulundu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas varyasyonları yapıldı, son bölümde ise yarı sahada maç oynandı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı ve Ümit Milli Takım'da bulunan Uğurcan Çakır katılmadı. Jose Sosa, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

KARAMAN BASINLA SOHBET ETTİ

Trabzonspor'un akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Ünal Karaman basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantının ardından Karaman basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TARAFTARLAR BURAK YILMAZ'I TRİBÜNE ÇAĞIRIP ALKIŞLADI

Bu arada alacakları nedeniyle Trabzonspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesiyle gündeme gelen ve camiada da tepkilerin odağında olan Burak Yılmaz'a akşam antrenmanını izlemeye gelen taraftarlar destek çıktı. Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulunan ve onu tribünlere çağıran taraftarlar forvet oyuncusunu alkışlarken, Burak Yılmaz da bu desteğe alkışlayarak destek verdi. Bordo mavili taraftarlar daha sonra tüm takımı tribünlere çağırıp alkışladı.

