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Trabzonspor taraftarlarının Sörloth sevgisi

TRABZON HABERLERİ  | 26.02.2020 17:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alaxander Sörloth’a karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor.

Trabzonspor taraftarlarının Sörloth sevgisi

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alaxander Sörloth’a karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor. Attığı 19 golle takımına önemli katkıda bulunan golcü oyuncunun ismini Araklı’lı ekmek ustası Yavuz Baykat, ekmeklerin üzerine yazarak satıyor.
Süper Lig’de attığı 19 golle, gol krallığı yarışını önde götüren Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth’e karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor. Ortaya koyduğu futbol ve sergilediği performansla taraftarların gönüllerini fetheden Sörloth’ün ismini Araklı’lı ekmek ustası Yavuz Baytak, yaptığı ekmeklerin üzerine yazarak satıyor. Baytak, yaptığı meşhur Araklı ekmeklerinin bir de Sörloth’ün isminin eklemesiyle vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

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