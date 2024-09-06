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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gündeme dair açıklamalar! Takımda bir sorun olduğu doğru...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.09.2024 18:59
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Takımda sorun olduğu gerçeğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, aynı zamanda transfer ile ilgilide konuştu.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA SORUN OLDUĞU DOĞRU"

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“Takımda zaten bir sorun olduğu doğrudur. Geçmişte yönetimler ve hocalar başarılı olmuşsa, bugün beklenen sonuçların alınamamasının da sebepleri vardır. Bu sorunları kendi içimizde tartışıp çözmeye çalışacağız. Hem oyun olarak hem de sonuç olarak daha iyi olmaya çalışacağız. Oynanan oyun ne oyuncuyu, ne de taraftarı memnun ediyor. Herkes bunu görüyor; yönetim de, taraftar da, oyuncu da aynı şeyi görüyor. O halde işimiz kolay, çözümü bulacağız. Bugünkü antrenmanda daha fazla hücumu düşünen, dikine oynayabilen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Ancak bu kolay bir iş değil. Eldeki oyuncularla en iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz ve başarıya ulaşırız diye düşünüyorum”

İŞİMİ İYİ YAPACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM’’

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“Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taçlandıramadığı bir dönem var. Bunu taçlandırdı bu camia, güzel bir şey ama orda kalınmıyor. Bugünde tartışılır duruma düştük. Bugün de sıkıntılar yaşanıyor, başarı ve başarısızlık dönemleri olacaktır. Önemli olan, bu süreçte nasıl ilerleyeceğimizi ve nasıl başarıya ulaşacağımızı belirlemektir.

"ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM’’

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“Bugün geçmişe dönük şikayetlerle vakit kaybetmeyeceğiz. Benden önce burada görev yapan Abdullah Hoca'ya teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüştüm. Yeni dönemde yeni arkadaşlarla bir ekip yaparak biz çalışacağız. İyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz. Trabzonspor'da değişim olacaktır, ama Trabzonspor her zaman var olacaktır. Bizden sonra da bu kulüp var olmaya devam edecek. Uzun yıllar gidip geldiğim için bunu çok iyi biliyorum. Taraftarlarımız da bilsin ki, ben de onlar gibi Trabzonspor’un bulunduğu durumdan memnun değilim. Mutlu olmak için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkan her oyuncuya destek olmalıyız, çünkü o oyuncu Trabzonspor'un oyuncusudur. O Trabzonspor'un hocasıdır. Ayrı gayrı yoktur. Tek eksiğimiz saha sonuçları, bende saha içinde kalacağım mümkün olduğunca. Bu demek değil halkın içinde olmayacağım; pozisyon olarak burada görevim var ve bunu en iyi şekilde yapacağımın sözünü verebilirim."

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU BULURSAK, ONU ALIRIZ"

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Transfer sorusuna Güneş, “Oyuncu transferi konusunda da eldekilerle devam etmeye çalışacağız. Eğer çok iyi bir oyuncu bulursak, onu alırız. Aksi halde devre arasında yeniden değerlendireceğiz. Amacımız, ekonomik kriz yaratmadan, hem kulübün hem de takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekir" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor
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