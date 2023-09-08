Trabzonspor transferi gece yarısı açıkladı! Bordo-mavililer Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe'yi resmen açıkladı

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi.

KİRALIK OLARAK GELDİ

Bordo mavili kulübün Pepe'yle 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenilirken yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

"BİZE HER YER TRABZON"

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"

