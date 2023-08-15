Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Taxiarchis Fountas kimdir, nereli? Taxiarchis Fountas hangi takımlarda oynadı? İstanbul'a geliyor!

Taxiarchis Fountas ile Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardı. Taxiarchis Fountas 15 Ağustos 2023 Salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. İşte, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Taxiarchis Fountas'ın biyografisi, futbol kariyeri ve hakkında merak edilenler...

TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR?

Taxiarchis Fountas 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan, Mesolongi'de doğdu.

Taxiarchis Fountas Yunanistan milli takımında forvet olarak oynamaktadır.

TRABZONSPOR'UN ANLAŞMA SAĞLADIĞI TAXİARCHİS FOUNTAS'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Altyapı kariyeri:

2011 Acheloos Neochoriou

Profesyonel futbol kariyeri:

2011–2013 AEK Athens

2013–2016 Red Bull Salzburg

2013 → Liefering (loan)

2014 → Grödig (loan)

2014–2015 → Panionios (loan)

2015–2016 → Asteras Tripolis (loan)

2016–2017 Panionios

2017–2018 Sonnenhof Großaspach

2018–2019 St. Pölten

2019–2022 Rapid Wien

2022–2023 D.C. United

Milli takım kariyeri:

2011 Greece U17

2012–2014 Greece U19

2013 Greece U20

2015 Greece U21

2015– Greece

