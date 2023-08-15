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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Taxiarchis Fountas kimdir, nereli? Taxiarchis Fountas hangi takımlarda oynadı? İstanbul'a geliyor!

15.08.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Taxiarchis Fountas son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yunan futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, nereli? Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Taxiarchis Fountas hangi takımlarda oynadı?

Taxiarchis Fountas ile Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardı. Taxiarchis Fountas 15 Ağustos 2023 Salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. İşte, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Taxiarchis Fountas'ın biyografisi, futbol kariyeri ve hakkında merak edilenler...

TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR?

Taxiarchis Fountas 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan, Mesolongi'de doğdu.

Taxiarchis Fountas Yunanistan milli takımında forvet olarak oynamaktadır.

TRABZONSPOR'UN ANLAŞMA SAĞLADIĞI TAXİARCHİS FOUNTAS'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Altyapı kariyeri:

2011 Acheloos Neochoriou

Profesyonel futbol kariyeri:

2011–2013 AEK Athens
2013–2016 Red Bull Salzburg
2013 → Liefering (loan)
2014 → Grödig (loan)
2014–2015 → Panionios (loan)
2015–2016 → Asteras Tripolis (loan)
2016–2017 Panionios
2017–2018 Sonnenhof Großaspach
2018–2019 St. Pölten
2019–2022 Rapid Wien
2022–2023 D.C. United

Milli takım kariyeri:

2011 Greece U17
2012–2014 Greece U19
2013 Greece U20
2015 Greece U21
2015– Greece

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