SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un bu transferi Galatasaraylıları çıldırtacak

Trabzonspor'un bu transferi Galatasaraylıları çıldırtacak

10.06.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli stoper arayışındaki Trabzonspor, bomba bir isme yöneldi: Ozan Kabak. 22 yaşındaki yıldız oyuncu için nabız yoklayan Fırtına, kiralık olarak bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Schalke 04 ise satışa sıcak bakıyor.

Trabzonspor'un bu transferi Galatasaraylıları çıldırtacak
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Norwich City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Devre arası transfer döneminde gündeme gelen Ozan Kabak, yeniden Trabzonspor 'un radarında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Milli stoper konusunda ilk hamle yapıldı.

Norwich City ile kiralık sözleşmesi biten ve Schalke 04'e dönen Ozan'ı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Alman kulübünün nabzını yokladı.

Bundesliga'ya çıkan ve yeni bir takım kurmaya hazırlanan Schalke 04, Ozan Kabak, Amine Harit gibi önemli oyuncularını satarak, bütçe yaratmayı hedefliyor.

8-10 MİLYON EURO...

Screenshot_1

Schalke'nin kiralık tekliflere şu aşamada sıcak bakmadığı öğrenilirken, Ozan için 8-10 milyon Euro civarında bir bonservis beklediği ifade edildi.

Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüplerin de gündeminde yer alan 22 yaşındaki başarılı savunmacının kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. 2019'un Ocak ayında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Milli oyuncu, bir önceki yıl yarım dönem kiralık olarak Liverpool'da görev yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakasetas çıldırdı! Dünyanın gözü önünde...Bakasetas çıldırdı! Dünyanın gözü önünde...
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti!Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti!
İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştıİzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Ozan Kabak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

Jorge Jesus istedi, İstanbul'a geldi!

Jorge Jesus istedi, İstanbul'a geldi!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.