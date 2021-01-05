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Trabzonspor'un Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü ortaya çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 11:45 | Son Güncelleme

Romanya basını, Trabzonspor'un teknik direktör Eddie Newton ile yolları ayırmasının ardından Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğünü yazdı.

Trabzonspor'un Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü ortaya çıktı

Trabzonspor'un Eddie Newton'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı'dan önce Gheorghe Hagi'yi takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Romanya basınının iddiasına göre; Ağustos ayında Viitorul'daki görevinden ayrılan Hagi'ye teklif gittiği öğrenildi.

1,5 MİLYON EURO NET ÜCRET + BONUS

Trabzonspor, Eddie Newton'ın yeni sezonda ilk 7 maçta tek galibiyette kalması sonrası görevine son verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hagi’ye 1.5 milyon euro net ücret ve bonuslardan oluşan bir teklif götürdü.

Bu süreçte Romanya Milli Takımı için randevu bekleyen Hagi, EURO 2020 hayallerinin play-off'ta sona ermesi sonrası teklifi reddetti.

Trabzonspor bunun üzerine Abdullah Avcı'yla anlaşmaya vardı. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Trobzonspor yakışmaz sana bı çirkef
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