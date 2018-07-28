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Trabzonspor'un istediği Bakary Kone serbest

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un transfer gündemini bir hayli meşgul eden Bakary Kone, Malaga ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un istediği Bakary Kone serbest

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen Bakary Kone ile yollar ayrıldı. Menajerlerin tutumu nedeniyle bordo-mavili kulübün görüşmelere ara verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da daha önce transferiyle yakından ilgilendiği savunma oyuncusuna İspanyol ekibi bundan sonraki geleceği için başarı dileklerini iletti.

Uzun süredir Trabzonspor'un gündemini meşgul eden ve Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yakından ilgilendiği transfer için bordo-mavili kulübün nasıl bir tutum içinde olacağı ise yaşanacak gelişmeler sonrası netlik kazanacak.

Ahmet Ağaoğlu, Burkina Faso'lu oyuncunun transferini bitirme aşamasına gelmiş ancak menajerlerin tutumu nedeniyle bu transferi askıya almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bakary kone Trabzonspor malaga

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