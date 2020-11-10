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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.11.2020 21:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Avcı, burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Avcı, yaptığı kısa açıklamada, "Harika bir duygu, teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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