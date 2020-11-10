Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Avcı, burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Basın mensuplarının soruları üzerine Avcı, yaptığı kısa açıklamada, "Harika bir duygu, teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraber olacağız." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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