Trabzonspor'un yeni transferi Eric Ayuk'un bonservisini Rafet El Roman ödemiş

Trabzonspor’un Eric Ayuk’u Türkiye’ye getirmesinin ardından transferin perde arkasından yıldız sanatçı çıktı. Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuku’un bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı.

Gazeteci Hasan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Eric Ayuk, Trabzon'a geldi. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak. Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor, yani mevcut kulübüne bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman’ın tavsiyeleriyle Trabzonspor’un gündeme gelen Ayuk, bugün Trabzon’da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. (61saat)

