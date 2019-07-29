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Trabzonspor’un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon’a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2019 22:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon’a geldi.

Trabzonspor’un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak.

Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

John Obi Mikel

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john obi mikel Trabzonspor

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