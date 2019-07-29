Trabzonspor’un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak.

Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.





