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Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar kente geldi! İşte ilk sözleri

28.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasına müzesine götürerek uzun süren şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip yaptığı birçok yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirirken, yeni transfer Naci Ünüvar kente geldi. İşte transferin detayları ve yeni transferin ilk sözleri...

Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar kente geldi! İşte ilk sözleri

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak uzun süren kupa hasretine son veren Karadeniz ekibi Trabzonspor, bu sezonda kupaya uzanarak şampiyonluğunu perçinlemek istiyor.

Kadrosunu kuvvetlendirerek şampiyonluğunu kimseye kaptırmak istemeyen Bordo-mavili ekip, ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

"İNŞALLAH BU SEZON DA ŞAMPİYON OLURUZ"

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Karadeniz ekibi birçok ismi kadrosuna katarken, Ajax’tan kadroya katılan Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için bu sabah kente geldi. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Naci; "Trabzonspor çok büyük kulüp, inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" dedi.

YENİ TRANSFER KENTE GELDİ!

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Bordo-mavililer, uzun süredir Transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, bu sabah 8.00 sularında Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.


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