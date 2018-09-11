Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!

7 Eylül Cuma günü alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz konusunda sular durulmuyor!

Geçen sezondan 400 bin Euro, toplamda ise 850 bin Euro'luk alacağı bulunduğu kaydedilen tecrübeli futbolcu bugün bir açıklama yapmış ve bu konunun parayla alakalı olmadığını dile getirmişti.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla aldı.

