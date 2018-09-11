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Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir karar aldı. Trabzonspor yönetim kurulu, oy birliği ile Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı.

Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!

7 Eylül Cuma günü alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz konusunda sular durulmuyor!

Geçen sezondan 400 bin Euro, toplamda ise 850 bin Euro'luk alacağı bulunduğu kaydedilen tecrübeli futbolcu bugün bir açıklama yapmış ve bu konunun parayla alakalı olmadığını dile getirmişti.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla aldı.

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Trabzonspor taraftarı Burak Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulunduTrabzonspor taraftarı Burak Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulundu
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