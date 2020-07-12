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Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

TRABZON HABERLERİ  | 12.07.2020 10:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.

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